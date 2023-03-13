Исследование Сбера: IT-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса

По данным Сбера, сфера разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году: в этой нише появилось на 42% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее. В топ-5 также вошли растениеводство и животноводство (36% год к году), операции с недвижимым имуществом (+4%), предоставление продуктов питания и напитков (+1%) и розничная торговля (+0,5%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

Наибольший прирост регистраций бизнеса в 2022 году отмечен в Краснодарском крае: количество новых ИП и ООО здесь увеличилось на 30% год к году. На втором месте Ханты-Мансийский АО — Югра (+19%), на третьем — Москва (+17%), на четвёртом — Ростовская область (+12%), на пятом — Алтайский край (+10%). Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены субъекты РФ, где за год открылось более 1000 новых бизнесов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка: В 2022 году россияне в возрасте от 18 до 35 лет составили 47% от общего числа тех, кто зарегистрировал бизнес. Сбер поддерживает начинающих бизнесменов полезными и выгодными инструментами для старта своего дела. Так, наш бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт» помогает пройти все шаги, необходимые для запуска своего дела, включая регистрацию в ФНС и открытие расчётного счёта. А для предпринимателей, которые совсем недавно открыли свой бизнес, Сбер разработал специальный welcome-кредит — до 50 тыс. рублей с грейс-периодом 30 дней.