За неделю в Коми почти девять тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

В Коми за неделю с признаками ОРВИ и гриппа за медпомощью обратились почти девять тысяч человек, половина из них — дети. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
На карантин по этим заболеваниям закрутили 14 классов в шести школах и три группы в детсадах.
В столице Коми зарегистрировано 4 167 случаев общения в поликлиники с симптомами ОРВИ и гриппа. Половина из них дети. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог.
Медики подтвердили пять случаев гриппа В.
За неделю в Коми 659 человек заболели коронавирусом.
Чтобы защитить себя от коронавируса необходимо пройти вакцинацию. Также следует избегать мест с большим количеством скопления людей. Чаще обрабатывайте руки антисептиками, носите маски в общественных местах и соблюдайте дистанцию в полтора метра.