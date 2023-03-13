За неделю в Коми почти девять тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

В Коми за неделю с признаками ОРВИ и гриппа за медпомощью обратились почти девять тысяч человек, половина из них — дети. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

На карантин по этим заболеваниям закрутили 14 классов в шести школах и три группы в детсадах.