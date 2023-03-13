Мэрия Сыктывкара взяла под контроль очистку снега с крыш домов

Из-за плюсовой температуры на крышах зданий в Сыктывкаре образовались снежные навесы и ледяные глыбы. Мэрия города сообщила, что контролирует ситуацию по очистке кровель и козырьков подъезда от опасного снега.
Сообщается, что большое внимание уделяется деревянным домам. Работники каждый день выезжают на обследование состояния дворовых участков.
Отмечается, если управляющая компания не будет надлежащим образом содержать дома и не вовремя убирать глыбы снега и льда с крыш, то к ним применят соответствующие меры.