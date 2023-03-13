Мэрия Сыктывкара взяла под контроль очистку снега с крыш домов

Из-за плюсовой температуры на крышах зданий в Сыктывкаре образовались снежные навесы и ледяные глыбы. Мэрия города сообщила, что контролирует ситуацию по очистке кровель и козырьков подъезда от опасного снега.

Сообщается, что большое внимание уделяется деревянным домам. Работники каждый день выезжают на обследование состояния дворовых участков.