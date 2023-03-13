В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

С 2024 года возраст призывника увеличивается до 30 лет. В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Об этом сообщает "Комерсантъ".

С 1 января 2024 года на военную службу будут призывать мужчин от 19 до 30 лет, с 2025 года возраст призывника увеличится — начнут призывать с 20 до 30 лет, с 2026 год — 21 до 30 лет.