В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

С 2024 года возраст призывника увеличивается до 30 лет. В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Об этом сообщает "Комерсантъ".
С 1 января 2024 года на военную службу будут призывать мужчин от 19 до 30 лет, с 2025 года возраст призывника увеличится — начнут призывать с 20 до 30 лет, с 2026 год — 21 до 30 лет.
Увеличение призывного возраста позволит студентам и школьникам не приходить в военный комиссариат для отсрочки от призыва во время учебы.
Также законопроект положительно скажется на федеральном бюджете. Расходы на проведение медосмотра призывников сократятся.