В ближайшие часы Коми накроют сильные метели

Коми накроют опасные метели. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на республиканских синоптиков. В ближайшие часы республику накроют сильные метели. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. Опасная дорога сложится и на дорогах.

С 18:00 вечера 13 марта до 6:00 утра 14 марта в южных и центральных районах Коми будет усиливаться юго-западный ветер. Он будет достигать 18 метров в секунду. Опасными районами будут считаться: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Княжпогостский, Удорский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский.

В северных районах усиление ветра также сохранится. Временами прогнозируется метель, видимость пропадает до одного километра. Водителям стоит быть предельно отсородными на дорогах. Опасными районами будут считаться: Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский и Ижемский.