Верховный суд Коми обязал управляющую компанию очистить подвал жилого дома

В Сыктывкаре жильцы многоквартирного дома с помощью суда добились уборки в собственном подвале.

Жильцы дома по адресу Ленина, 77 обратились в суд с просьбой решить проблему с подвалом. Горожане сообщили, что подвал в доме не был заперт на замок, поэтому там горы мусора и луж.

Жильцы дома предоставили видео суду, где было видно насколько сильно загрязнен подвал здания. Суд обязал в течение месяца управляющую компанию “УРЭК” очистить и осушить подвал многоквартирного дома.