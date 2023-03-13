Верховный суд Коми обязал управляющую компанию очистить подвал жилого дома

В Сыктывкаре жильцы многоквартирного дома с помощью суда добились уборки в собственном подвале.
Жильцы дома по адресу Ленина, 77 обратились в суд с просьбой решить проблему с подвалом. Горожане сообщили, что подвал в доме не был заперт на замок, поэтому там горы мусора и луж.
Жильцы дома предоставили видео суду, где было видно насколько сильно загрязнен подвал здания. Суд обязал в течение месяца управляющую компанию “УРЭК” очистить и осушить подвал многоквартирного дома.
Также управляющая компания обязана выплатить компенсацию жильцам дома за моральный вред и штраф за нарушение прав потребителя.