В Коми пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Усть-Вымском районе пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Мужчину поймали и завели на него уголовное дело.

В Жешарте экипаж ГИБДД заметил машину, которая нарушала правила дорожного движения. Правоохранители сразу же попытались остановить нарушителя, но тот попытался скрыться. Инспекторам пришлось ринуться в погоню и преследовать горе-водителя. Машину поймать и остановить удалось. Оказалось, что водителем оказался 41-летний мужчина. Он находился в алкогольном опьянении.