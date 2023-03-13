В Коми пришла настоящая весна: синоптики ЦГМС дали прогноз на новую неделю

В Коми наконец пришла настоящая весна. Синоптики ЦГМС региона рассказали, какая погода будет с 13 по 19 марта.
В Сыктывкаре в 13 марта ожидается потепление до +6 градусов, ночью похолодает до +2 градусов. В городе будет идти снег с дождем. Ветер порывистый.
В южных районах Республики Коми воздух потеплеет до +5…+7 градусов. Стоит запастись зонтом, так как на улице будет идти мокрый снег.
В Северных района республики ожидается +4…+6 градусов тепла, а ночью температура упадет до -5…-7 градусов. Синоптики прогнозируют снег с дождем.
В Воркуте столбики термометров повысятся до 0 градусов, а ночью будет -12 градусов. Выпадут осадки в виде мокрого снега.