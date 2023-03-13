Сыктывкарка взыскала с властей почти миллион рублей за повреждение автомобиля

Как рассказали в пресс-службе судов республики, с администрации города Микунь взыскали более 900 тысяч рублей за ненадлежащее состоянии автодороги в пользу водителя.

Усть-Вымский районный суд рассмотрел гражданский иск от женщины, которая 17 октября 2022 года, управляя машиной бизнес-класса ночью на дороге “Обход города Микунь”, двигаясь со стороны улицы Молодежная в городе Микунь, наехала на выбоину, в следствии чего автомобиль получил технические повреждения.