Глава Коми встретился с земляками, которые защищают Родину на СВО

Владимир Уйба рассказал о встрече с еще одной группой жителей региона, которые прямо сейчас защищают Родину во время проведения специальной военной операции.
Губернатор отметил, что бойцы воюют честно и профессионально. Также он добавил, что наши военнослужащие настроены вернутся домой живыми, здоровыми и с победой.
Также в этот день Владимир Уйба рассказал о жизни прифронтовых сел Донбасса. Там губернатор встретился с мальчиком Андреем, который встречает бойцов на блокпосте с российским триколором.