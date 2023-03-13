Глава Коми встретился с земляками, которые защищают Родину на СВО

Владимир Уйба рассказал о встрече с еще одной группой жителей региона, которые прямо сейчас защищают Родину во время проведения специальной военной операции.

Губернатор отметил, что бойцы воюют честно и профессионально. Также он добавил, что наши военнослужащие настроены вернутся домой живыми, здоровыми и с победой.