Водолеям нужно заняться спортом, а Овнам стоит не торопиться: гороскоп на 13 марта

Овен В течении этой недели Овнам не стоит принимать серьезных решений. При этом сегодня можно обдумывать свои планы. Главное, ориентируйтесь на ощущения и интуицию, но не пользуйтесь логикой.

Телец

Сегодня Тельцы будут очень сильными сами по себе. Также вам помогут друзья. С их помощью вы будете очень влиятельны. Не забывайте и о старых знакомых, они могут принести вам неожиданную весточку.

Близнецы

В этот день Близнецы укрепят свои связи с коллегами по работе. Если раньше вы не замечали каких-либо людей, сегодня они обязательно дадут о себе знать. И скорее всего это будет женщины.

Рак

Лучше всего сегодня Ракам отдохнуть. Например, можно сходить на шопинг и закупиться нужными вещами. Особенно скрасить день вам помогут книги и товары для вашего хобби.

Лев

Львам в этот день свойственно дарить людям подарки. Но и вас люди не оставят без сюрпризов. Можно попробовать составить список для покупок своей семье – в ближайшем будущем это точно пригодится.

Дева

Сегодня Девы могут ощутить влюбленность. Причем вы сами сможете решить, нужно ли оно вам или нет. Главное то, что в этот день вы сможете встретить человека, с которым вы будете до конца своих дней.

Весы

Многое можно поменять в этот день Весам. Одна из таких перемен – привычки. Можете попробовать раньше вставать, или например поменять что-то в своей работе. Любые перемены будут на вашей стороне.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут получить несколько приятных новостей. Это может коснуться и вашей карьеры, и вашего будущего. Возможно, вас сегодня пригласят на свидание!

Стрелец

Стрельцам сегодня придется решить немало запутанных вопросов. В любом случае быстро сделать это не получится. Но ответы придут к вам гораздо быстрее, чем вы ожидали их услышать ранее.

Козерог

В этот день Козероги смогут продолжить то дело, что ранее отложили в долгий ящик. Главное больше общаться с окружающими людьми – они принесут вам радость и помогут в ваших начинаниях.

Водолей

У Водолеев сегодня бизнес-день. Нужно грамотно продумывать каждую трату и проработать бюджет на ближайшее время. Звезды располагают к этому действию, но не теряйте времени зря.

Рыбы