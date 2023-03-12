По факту падения ледяной скульптуры на ребенка в Коми начали проверку

По факту ЧП с падением ледяной фигуры на девятилетнего мальчика на Комсомольской площади в Ухте организовали проверку. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. В ходе нее органы выяснят обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.

Напомним, что инцидент произошел 11 марта. Очевидцы вызвали ребенку скорую, после чего его отвезли в больницу. Сейчас мальчик сейчас находится под наблюдением врачей в Ухтинской городской больнице.