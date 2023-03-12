Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

По факту падения ледяной скульптуры на ребенка в Коми начали проверку

По факту падения ледяной скульптуры на ребенка в Коми начали проверкуФото из архива PG11.ru

По факту ЧП с падением ледяной фигуры на девятилетнего мальчика на Комсомольской площади в Ухте организовали проверку. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. В ходе нее органы выяснят обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.

Напомним, что инцидент произошел 11 марта. Очевидцы вызвали ребенку скорую, после чего его отвезли в больницу. Сейчас мальчик сейчас находится под наблюдением врачей в Ухтинской городской больнице.

Место ограждено сигнальной лентой. Как отметили в ухтинской администрации, фигуры установлены подрядчиком, но за их содержание отвечает мэрия.

...

  • 0

Популярное

Последние новости