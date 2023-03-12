Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

В периоде с 18 часов 12 марта до 18 часов 13 марта в Коми ожидается усиление ветра до 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с, местами будет метель, временами с ухудшением видимости до 500-1000 м. В Воркутинском районе ожидается усиление юго-восточного ветра до 9-14 м/с, с порывами до 20-25 м/с, прогнозируют метель, временами с ухудшением видимости до 500-1000 м. Районы, где объявлено штормовое предупреждение: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыл, Печора, Усинск, Инта, Воркута.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

1. Воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража, припаркуйте машину вдали от деревьев.

2. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)

4. Если вы планируете выезд на автомобиле:

- проведите тщательный осмотр машины перед поездкой и заранее постройте свой маршрут движения, предупредите родственников и знакомых;

- возьмите с собой: насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат, комплект проводов для «прикуривания», пуско-зарядное устройство на основе компактной литиевой батарее, зарядное устройство для зарядки сотового телефона и аккумулятор (powerbank), ручной фонарь и комплект батарей к нему, топор, зажигалку, питьевую воду и запас еды, положите в транспорт инструмент для чистки снега.

5. Если вы в дороге:

- управляйте автомобилем осторожно и используйте только основные автодороги с регулярным движением;

- при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости;

- если ваша машина застряла или поломалась, то: позвоните в службу 112, оставайтесь в машине и проветривайте её при помощи вентиляционного отверстия, включайте двигатель как можно реже, убедитесь, что снег не забил выхлопную трубу (имеется опасность отравления выхлопными газами), всячески старайтесь не заснуть, ожидайте помощи.

6. В случае если у вас дома отключили электричество:

- рекомендуем хранить дома свечи, спички и зажигалки, электрический фонарь на батарейках, электродинамический фонарь, заряженный сотовый телефон и аккумулятор (powerbank), бензогенератор (частные дома), для приготовления пищи газовую плиту с баллоном газовым;

- с помощью выключателей выключите везде свет. Оставьте только одну лампочку где-нибудь в коридоре;

- если отключили весь город или район, проверьте давление в кране с холодной водой и на всякий случай сделайте запас воды;

- в электрическом котле перекройте вентиль подачи воды и слейте воду из системы отопления (зимний период, частный дом).

- чтобы не повредить бытовую технику: вытащите «вилки» из розеток после выключения техники, поставьте элементы бесперебойного питания;

- после восстановления электроснабжения не спешите всё включать. Убедитесь, что свет не моргает, не «плавает», подождите 10 минут.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.