Психолог Михаил Лабковский рассказал, как перестать искать похожих партнеров в отношениях

Психолог Михаил Лабковский ответил на очередной вопрос своих подписчиков. В телеграм-канале эксперт рассказал, как перестать наступать на одни и те же грабли и почему людям попадаются похожие партнеры в отношениях. По словам психолога, это не конкретному человеку попадаются однотипные партнеры, а он сам упорно выбирает их. Поэтому и проблемы каждый раз одинаковые, и отношения заканчиваются одним и тем же. Кстати, это актуально и для женщин, и для мужчин.

Как правило, это связано с первым неудачным опытом отношений. Если в юности вы пережили сильное потрясение из-за разрыва, измены или отношений с абьюзером, этот сценарий мог прочно застрять в вашей голове. Эту установку можно поменять, если начать работать над собой. А если этого не сделать, вы так и будете жить по этому печальному шаблону.

Ноги у всего этого растут из установок, полученных в детстве, в родительской семье. Если ребёнок видит, как мама с папой ссорятся, постоянно выясняют отношения, унижают или даже бьют друг друга, он начинает думать, что это и есть любовь.

Вырастая, ребенок из проблемной семьи бессознательно выбирает партнёра, который обращается с ним так же, как родители обращались друг с другом. Он просто не представляет, как можно любить кого-то, кто его не унижает и не издевается над ним. Адекватные отношения без истерик кажутся ему скучными, пресными и какими-то «ненастоящими». Более того, взрослые дети из проблемных семей часто сами копируют поведение своих родителей: орут на партнёра, требуют, унижаются, манипулируют, даже могут бросаться с кулаками.

Тут-то и кроется решение проблемы. Чтобы перестать притягивать исключительно абьюзеров, нарциссов и алкоголиков, нужно сломать шаблон созависимых отношений, который застрял в вашем сознании, проработать разрушительные установки, научиться бережно относиться к себе, своим нервам и времени.