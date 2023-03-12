Настоящая весна: синоптики дали прогноз на третью неделю марта в Коми

Прогноз погоды на неделю, с 13 по 17 марта, дал Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми. Уже днем в воскресенье в наш регион начнет поступать очень теплый и влажный атлантический воздух, который распространится вплоть до Заполярья.

Потепление будет сопровождаться усилением юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, местами до 22 м/с, метелью. Снег будет переходить в мокрый снег и дождь. Состояние дорог ухудшится. Также возможен сход наледи и сосулек с крыш. Преобладающая температура воздуха ночью составит 0...-5С, днем — +1...+6С. На крайнем северо-востоке ночью ожидается -5...-12С и повышение до 0С днем.