В Коми ищут водителя, который сбил мужчину и скрылся

11 марта в Печоре водитель сбил человека, после чего попросту скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это произошло в 15:05, когда неизвестный водитель на неустановленной машине ехал задним ходом по территории дома №19 по улице Советской. Он не убедился в безопасности окружающих и сбил пешехода.