В Коми ищут водителя, который сбил мужчину и скрылся

11 марта в Печоре водитель сбил человека, после чего попросту скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, это произошло в 15:05, когда неизвестный водитель на неустановленной машине ехал задним ходом по территории дома №19 по улице Советской. Он не убедился в безопасности окружающих и сбил пешехода.
В результате от удара пострадал мужчина. Печорец 1975 года рождения получил ушиб головы. Госпитализация ему не потребовалась. А вот водителя, который после этого уехал с места ДТП, сейчас ищет полиция.
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