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Сыктывкарец с почти сотней штрафов за нарушения на дорогах попал в ДТП

Сыктывкарец с почти сотней штрафов за нарушения на дорогах попал в ДТПГИБДД по Коми

11 марта в столице Коми произошла авария. Как рассказали в ГИБДД, это случилось около 17:30 на улице Карла Маркса.

По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал по улице Карла Маркса со стороны улицы Печорской к улице Чкалова. Напротив дома №156 по улице Карла Маркса на перекрестке он двинулся на красный свет и врезался в Audi A4 32-летней женщины, которая ехала по улице Чкалова на зеленый сигнал светофора.

В итоге пострадал сам нарушитель. Он заработал черепно-мозговую травму и сотрясение. Госпитализация ему не понадобилась. Как оказалось, с 2017 года водитель привлекался к ответственности 95 раз. В течение года — 31 раз.

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