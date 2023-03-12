Сыктывкарец с почти сотней штрафов за нарушения на дорогах попал в ДТП

11 марта в столице Коми произошла авария. Как рассказали в ГИБДД, это случилось около 17:30 на улице Карла Маркса.

По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал по улице Карла Маркса со стороны улицы Печорской к улице Чкалова. Напротив дома №156 по улице Карла Маркса на перекрестке он двинулся на красный свет и врезался в Audi A4 32-летней женщины, которая ехала по улице Чкалова на зеленый сигнал светофора.