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“Их просто завалит деньгами”: Тамара Глоба назвала 3 самых везучих знака зодиака в марте

“Их просто завалит деньгами”: Тамара Глоба назвала 3 самых везучих знака зодиака в марте

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для представителей разных знаков зодиака на наступающую вторую декаду марта, которая началась с 11 числа этого месяца, пишет портал Teleprogramma.

Удача в этот период будет сопутствовать земным знакам зодиака. Особенно, как предрекает Тамара Глоба, повезет Тельцам. Они будут заниматься важными встречами и делами, благодаря которым их успех в финансах сохранится надолго.

Деньги буквально будут сыпаться с небес на Дев. Им тут же захочется потратить их на одежду, косметику, дом. Не забудут представители этого знака зодиака и о близких, приобретут подарки.

Успехи в карьере будут сопутствовать Козерогам. Звезды обещают важные и интересные встречи. Благоприятное время для подписания договоров.

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