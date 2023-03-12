“Их просто завалит деньгами”: Тамара Глоба назвала 3 самых везучих знака зодиака в марте

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для представителей разных знаков зодиака на наступающую вторую декаду марта, которая началась с 11 числа этого месяца, пишет портал Teleprogramma. Удача в этот период будет сопутствовать земным знакам зодиака. Особенно, как предрекает Тамара Глоба, повезет Тельцам. Они будут заниматься важными встречами и делами, благодаря которым их успех в финансах сохранится надолго.

Деньги буквально будут сыпаться с небес на Дев. Им тут же захочется потратить их на одежду, косметику, дом. Не забудут представители этого знака зодиака и о близких, приобретут подарки.