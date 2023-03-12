В Роскачестве раскрыли марки худших сосисок

Так, худшим производителем сливочных сосисок оказался "Артус". В продукции этого бренда были обнаружены "сульфитредуцирующие клостридии", что свидетельствует о неправильном хранении мясных изделий. Также эксперты отметили цвет, запах и вкус сосисок, которые оказались ниже стандартов Роскачества.

Лидером по низкому качеству среди молочных сосисок оказался "Микоян". В составе мясной продукции этой марки были обнаружены следы антибиотика доксициклина, а также загуститель, про который не упомянуто в составе. Кроме того, в них была превышена норма общей обсемененности, сообщает "Рамблер".