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В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Коми

В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Коми

В ходе специальной военной операции погибли два жителя Коми. Защищая родину геройски пали сержант Сергей Кривошапкин из Емвы и рядовой Валерий Тонков из Инты.

О гибели бойцов сообщил глава республики. Владимир Уйба рассказал, что оба бойца служили в мотострелковом полку. Он отметил храбрость воинов, отдавших жизни за независимость страны и пообещал, что их будут помнить и чтить, свято храня память об этом подвиге.

Глава Коми также принес глубочайшие соболезнования близким солдат.

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