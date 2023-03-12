В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Коми

В ходе специальной военной операции погибли два жителя Коми. Защищая родину геройски пали сержант Сергей Кривошапкин из Емвы и рядовой Валерий Тонков из Инты.

О гибели бойцов сообщил глава республики. Владимир Уйба рассказал, что оба бойца служили в мотострелковом полку. Он отметил храбрость воинов, отдавших жизни за независимость страны и пообещал, что их будут помнить и чтить, свято храня память об этом подвиге.