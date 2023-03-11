По данным Комистата большинство жителей республики никогда не притрагивались к сигарете. В статистике говориться, что 71% жителей Коми не курят сигареты, а 59% никогда и не начинали. 12% жителей региона смогли бросить эту вредную привычку.

В республике количество некурящих женщин преобладает, чем число некурящих мужчин. Так по данным Комистата среди всех женщин не курят 81%, а среди мужчин всего 58%.