Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию весной 2023 года

Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию весной 2023 годаСкриншот из видео

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию весной 2023 года. Женщина заявила, что народ очнется от бед и дум.

По прогнозу Глобы Россия станет крепче, сильнее и увереннее. Народ наконец-то возьмет все в свои руки и добьется лучшего мира. 

Также Тамара Глоба рассказала, что предприятия, которые начали разрушаться в 2022 году умрут окончательно. На их месте появятся новые. Они положат начало витку развития новой цивилизации. 

Астролог предсказала сильные положительные перемены в стране. Также она заявила, что начнется новая эпоха, которая продлится двадцать лет.

...

  • 0

Популярное

Последние новости