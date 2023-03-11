Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию весной 2023 года. Женщина заявила, что народ очнется от бед и дум. По прогнозу Глобы Россия станет крепче, сильнее и увереннее. Народ наконец-то возьмет все в свои руки и добьется лучшего мира.

Также Тамара Глоба рассказала, что предприятия, которые начали разрушаться в 2022 году умрут окончательно. На их месте появятся новые. Они положат начало витку развития новой цивилизации.