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Под Сыктывкаром может появиться рекреационный комплекс

Под Сыктывкаром может появиться рекреационный комплексФото администрации Сыктывкара

В Верхней Максаковке может появиться новый рекреационный комплекс. Объект планируют построить у озера Шойкир.

Комплекс не будет огорожен забором, а также не ограничит доступ к месту отдыха у воды. Такие планы озвучили в поселковой администрации. На сегодняшний день есть несколько предпринимателей, которые готовы обустроить зону для досуга и отдыха. Кто именно будет заниматься комплексом решится в ходе конкурса.

Также каждый предприниматель озвучил свое видении по созданию рекреационной зоны. Лесной массив озера отлично подойдет под организацию летний и зимних видов досуга. На озере предложили установить лодочную станцию. А зимой акваторий можно переделать под каток. На месте предложили установить модульные домики и открыть мини-кафе. 

Также отмечается, что вся территория комплекса останется открытой.

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