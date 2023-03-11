Под Сыктывкаром может появиться рекреационный комплекс

В Верхней Максаковке может появиться новый рекреационный комплекс. Объект планируют построить у озера Шойкир.

Комплекс не будет огорожен забором, а также не ограничит доступ к месту отдыха у воды. Такие планы озвучили в поселковой администрации. На сегодняшний день есть несколько предпринимателей, которые готовы обустроить зону для досуга и отдыха. Кто именно будет заниматься комплексом решится в ходе конкурса.