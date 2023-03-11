Под Сыктывкаром может появиться рекреационный комплекс

В Верхней Максаковке может появиться новый рекреационный комплекс. Объект планируют построить у озера Шойкир.
Комплекс не будет огорожен забором, а также не ограничит доступ к месту отдыха у воды. Такие планы озвучили в поселковой администрации. На сегодняшний день есть несколько предпринимателей, которые готовы обустроить зону для досуга и отдыха. Кто именно будет заниматься комплексом решится в ходе конкурса.
Также каждый предприниматель озвучил свое видении по созданию рекреационной зоны. Лесной массив озера отлично подойдет под организацию летний и зимних видов досуга. На озере предложили установить лодочную станцию. А зимой акваторий можно переделать под каток. На месте предложили установить модульные домики и открыть мини-кафе.
Также отмечается, что вся территория комплекса останется открытой.