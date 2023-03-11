В Коми за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Актуальную статистику на 11 марта можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа в регионе от коронавирусной инфекции излечились 126 человек.

К счастью, число умерших с подтвержденным коронавирусом не увеличилось. За три года пандемии количество жертв вируса составляет 3 266 пациентов.