В Коми за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Актуальную статистику на 11 марта можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.
За минувшие 24 часа в регионе от коронавирусной инфекции излечились 126 человек.
К счастью, число умерших с подтвержденным коронавирусом не увеличилось. За три года пандемии количество жертв вируса составляет 3 266 пациентов.
Напоминаем, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции необходимо сделать вакцинацию. Также следует избегать мест с высоким скоплением людей. Носить маски и часто мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Категорически запрещено трогать грязными пальцами лицо.