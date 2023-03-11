Эксперт Роскачества рассказала, как выбрать молочные сосиски

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова перечислила, что должно быть в составе качественных молочных сосисок. Об этом сообщает “Рамблер”.
Первое, что указывает на качество мясного продукта, по словам Завьяловой, это надпись "ГОСТ Р 52196-2011". Наличие такой маркировки говорит о том, что продукт сделан из говядины и свинины.
Кроме этих ингредиентов в составе молочных сосисок обязательно должны быть вода, куриные яйца, молоко — сухое цельное или обезжиренное. Также в сосиски добавляют соль, сахар, перец, мускатный орех или кардамон
Эксперт отметила, что в составе ингредиенты указывают по убыванию их количества. Чем раньше стоит компонент, тем его больше.