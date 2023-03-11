В Коми на выходных ожидается плюсовая температура

Синоптики ЦГМС Коми дали прогноз на выходные 11 и 12 марта. В некоторых районах республики температура прогреется до +4 градусов. На выходных в регионе будет облачная погода. По прогнозам синоптиков ЦГМС Коми, осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в южных районах республики днем достигнет -5 градусов, а ночью похолодает до -19…-20 градусов.

В центральных районах Коми днем будет -7 градусов, а вечером температура воздуха упадет до -21 градуса.

На севере зима все никак не хочет уходить. Днем температура воздуха достигнет -12…-14 градусов, а ночью похолодает до -16…-18 градусов.