Раков могут обмануть, а Рыбам надо не сдаваться: гороскоп на 11 марта

Овны Сегодня мысли о прошлом будут беспокоить вас больше, чем обычно. Звезды рекомендуют уже забыть о неудачах и не заниматься самокопанием. Вы все равно не сможете изменить то, что сделали несколько лет наза

Тельцы

Сегодня прекрасный день для новых начинаний. Но будьте осторожны в выборе — возможно, у вас просто не хватит сил закончить начатое.

Близнецы

Сегодня вы будете заняты только работой. Звезды советуют вечер провести с родными и хорошенько отдохнуть. Космический совет: работа не волк — в лес не убежит

Раки

Будьте осторожные — сегодня вас обманут. Возможно, в эту солнечную субботу вы захотите побыть капризным ребенком. 11 марта звезды не рекомендуют осуществлять безумные идеи в реальность.

Львы

Сегодня может пошатнуться ваша уверенность в себе. Возможно, ваши комплексы вас тормозят. Космический совет: не бойтесь своих ошибок, это часть жизни.

Девы

Звезды говорят, что у вас возникнуть страхи перед неизвестность. Но это не повод отказывать себе в чем-то новом. Вы слишком строги к себе, не можете простить ни одну оплошность.

Весы

Прекрасный день для поездки загород. Вам надо сменить обстановку и хорошенько отдохнуть. Космический совет: пришло время для перезагрузки, пора обновляться.

Скорпионы

Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.

Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза

Стрельц

Звезды советуют провести эту субботу на природе. Сегодня прекрасный день для новых начинаний. Отдых — это не только лежать на диване.

Козероги

Козероги в последнее время слишком бурно реагируют на критику и все время пытаются измениться. Отражение в зеркале их совершенно не устраивает, да и к характеру постоянные придирки. Вы почему-то уверены, что именно из-за этого люди отталкивают вас. Может, пора научиться любить себя?

Космический совет: просто будьте собой и мир улыбнется вам.

Водолеи

Звезды открыли Водолеям любовный путь, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Пора отправиться на свидание, устроить романтический вечер, завести новые знакомства с противоположным полом. Космический совет: откройте свое сердце для любви.

Рыбы