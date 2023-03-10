В Коми возобновят авиаперелеты между Воркутой и Москвой

Между Воркутой и Москвой возобновятся рейсы авиакомпании “РусЛайн”. Перелеты будут выполняться два раза в неделю.
С 1 мая воркутинцы смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании “РусЛайн”. Известно, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ100/200.
По словам замгендиректора по коммерции авиакомпании, Республика Коми труднодоступный регион. Именно по этому возобновление авиаперевозок из Заполярья в столицу России необходимы. Также представитель “РусЛайн” отметил, что они выполняют важнейшую миссию по предоставлению местным жителям возможность быстро путешествовать.