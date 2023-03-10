В Коми возобновят авиаперелеты между Воркутой и Москвой

Между Воркутой и Москвой возобновятся рейсы авиакомпании “РусЛайн”. Перелеты будут выполняться два раза в неделю.

С 1 мая воркутинцы смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании “РусЛайн”. Известно, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ100/200.