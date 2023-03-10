В Коми скончался бывший председатель Конституционного суда республики

В Коми умер бывший Председатель Конституционного суда республики Владимир Кретов. Губернатор региона выразил свои соболезнования.

Владимиру Кретову было почти 69 лет. Почти тридцать лет он работал в судебной системе республики. У него был опыт работы в органах внутренних дел, также он был судьей Интинского городского народного суда и Верховного суда Коми. А также более десяти лет работал председателем Конституционного суда Коми.