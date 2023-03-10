Нутрициолог назвала продукты, которыми можно заменить подорожавшие огурцы и помидоры

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, чем можно заменить огурцы и помидоры.
В магазинах заметно выросли цены на овощи. Эксперт посоветовала заменить привычный салат из огурцов и помидоров на салаты из капусты, свеклы, моркови, сладкого перца и редьки. Еще в блюда можно добавлять зелень.
Также стоит не забывать про замороженные продукты. Например, различные смеси овощей тоже могут заменить свежие овощи.
Самым полезным салатом детали назвали квашеную капусту. Она содержит тартроновую кислоту, которая способствует похудению. Выбирать лучше капусту без сахара.