Нутрициолог назвала продукты, которыми можно заменить подорожавшие огурцы и помидоры

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, чем можно заменить огурцы и помидоры.

В магазинах заметно выросли цены на овощи. Эксперт посоветовала заменить привычный салат из огурцов и помидоров на салаты из капусты, свеклы, моркови, сладкого перца и редьки. Еще в блюда можно добавлять зелень.