Психолог Михаил Лабковский рассказал, что никогда не сделает уважающая себя женщина

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, что никогда не будет делать уважающая себя женщина. Об этом сообщает “Рамблер”. По мнению эксперта, женщина, которая себя уважает, никогда не будет перекладывать ответственность на других. Она должна рассчитывать только на себя.

Также такая женщина никогда не будет зависеть от кого-то финансово. Она способна сама себя обеспечить. Этот навык помогает ей сразу же отсеивать от себя альфонсов и нарциссов.

Уважающая себя женщина не сваливает на других свои проблемы. Такие женщины не сидят сложа руки и не ждут, пока кто-то их спасет. Она всегда сама решает свои проблемы.

Уверенной и уважающей себя женщине все равно на одобрение других. Она делает то, что она хочет. Одевается так, как она пожелает и занимается тем, что ей по душе.

Такая женщина никогда не будет сравнивать себя с другими. Она всегда понимает, что кто-то все равно будет лучше нее, и тратить на это время и нервы нет смысла.