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В Коми могут разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто

В Коми могут разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автоФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми предложили использовать региональный материнский капитал для покупки отечественного автомобиля. Законопроект уже внесли в Госсовет республики.

Предлагается внести некоторые коррективы в уже имеющийся закон о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми. К ним относится улучшение жилья, получение образования, оплата медицинских услуг.

Депутаты также предложили разрешить тратить деньги из материнского капитала на покупку автомобиля. Но есть условие — машина должна быть новой и обязательно российского производства. 

Отметим, что в некоторых регионах тратить маткапитал на авто уже имеется.

Напомним, что в Коми при рождении первого ребенка выплачивается 150 тысяч рублей. Родители также могут получать ежегодную единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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