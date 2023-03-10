В Коми могут разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто

В Коми предложили использовать региональный материнский капитал для покупки отечественного автомобиля. Законопроект уже внесли в Госсовет республики. Предлагается внести некоторые коррективы в уже имеющийся закон о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми. К ним относится улучшение жилья, получение образования, оплата медицинских услуг.

Депутаты также предложили разрешить тратить деньги из материнского капитала на покупку автомобиля. Но есть условие — машина должна быть новой и обязательно российского производства.

Отметим, что в некоторых регионах тратить маткапитал на авто уже имеется.