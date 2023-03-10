В Сыктывкаре установили новые знаки дорожного движения

В Сыктывкаре установили новые дорожные знаки. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД по Сыктывкару во время прямой линии.

На парковке физдиспансера на улице Куратова появился знак парковки, совмещенный со знаком парковки для инвалидов.