В Сыктывкаре установили новые знаки дорожного движения

В Сыктывкаре установили новые дорожные знаки. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД по Сыктывкару во время прямой линии.
На парковке физдиспансера на улице Куратова появился знак парковки, совмещенный со знаком парковки для инвалидов.
С 1 марта 2023 года узаконен статус средств индивидуальной мобильности. То есть владельцы самокатов, моноколес и сегвей обязаны соблюдать ПДД.
Также появились два знака запрещающих движение: “Движение автобусов запрещено”, “Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено”. Еще появились знаки “Зарядка электромобилей”.