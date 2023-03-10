Сыктывкарки рассказали, что им подарили на 8 Марта свиные уши и ручку от двери автомобиля

8 марта сыктывкарки отпраздновали Международный женский день. Этот день считается особенным почти для каждой горожанки. Внимание, поздравления, подарки – всем этим мужчины окружают своих любимых дам в этот весенний праздник. Портал “Про Город” узнал у сыктывкарок, какие интересные и запоминающиеся сюрпризы сделали для них мужчины 8 Марта.

Карина Лыткина, блогер, 31 год

"Я получила в подарок от мужа шикарное кольцо из белого золота с бриллиантами и любимые цветы. Также я решила и сама себе сделать праздничные подарки в виде отдыха в отеле, новой сумки и встречи с друзьями".

Екатерина Ларионова, основатель центров английского языка Pero, 29 лет