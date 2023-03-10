Сыктывкарки рассказали, что им подарили на 8 Марта свиные уши и ручку от двери автомобиля

8 марта сыктывкарки отпраздновали Международный женский день. Этот день считается особенным почти для каждой горожанки. Внимание, поздравления, подарки – всем этим мужчины окружают своих любимых дам в этот весенний праздник. Портал “Про Город” узнал у сыктывкарок, какие интересные и запоминающиеся сюрпризы сделали для них мужчины 8 Марта.
Карина Лыткина, блогер, 31 год
"Я получила в подарок от мужа шикарное кольцо из белого золота с бриллиантами и любимые цветы. Также я решила и сама себе сделать праздничные подарки в виде отдыха в отеле, новой сумки и встречи с друзьями".
Екатерина Ларионова, основатель центров английского языка Pero, 29 лет
"Я получила необычный подарок от мамы ученика — большой поздравительный текст, вмещающий в себя элементы и русского и английского языка. Было очень приятно и неожиданно, креативный подарок"!
Анна Лиханова, модель, 27 лет
“Помимо банальностей, сладостей и похода в кино, мне в подарок вручили замок и ручку двери для машины! Такого подарка я точно не ожидала”.
Ольга Сосновская, оперная певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Коми, 60 лет
"Друзья подарили мне очень оригинальный и, главное, очень полезный для меня подарок – свиные уши и хвосты, для того, чтобы я смогла сварить из них себе холодец, поскорее восстановиться после травмы и выйти на сцену"!
Екатерина Порохина, ведущая мероприятий, 42 года
"Мы сейчас в Сочи, на Красной поляне и лучшим подарком стали эти горы и атмосфера вокруг нас"!
Флористы сыктывкарских цветочных салонов рассказали, какие подарки у них заказывали к празднику: букеты из 101 и даже из 333 роз.