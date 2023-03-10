В Коми за сутки от коронавируса умерли два человека

В Коми за 24 часа от коронавируса погибли два человека. За сутки заболело 95 человек, это на девять человек меньше, чем за 9 марта. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировали 28 жителей Коми. Выздоровело 73 человека. За 24 часа зарегистрировали два летальных исхода от COVID-19. За все время пандемии коронавируса умерло 3 266 пациентов.