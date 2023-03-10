В Коми на единое пособие для детей потратили 396 миллионов рублей

В Коми единое пособие назначили 16, 5 тысяч детей. Закон о денежном пособии вступил в силу с 1 января 2023 года. С этого момента такую меру поддержки назначили уже 772 беременным женщинам республики и 16, 5 тысячам детей. Общая сумма выплат составила 396 миллионов рублей. Об этом сообщил Соцфонд России по Коми.

Чтобы получить выплаты родители должны подать заявление через госуслуги. Также всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении. Выплаты придут на каждого ребенка. Также дети и родители обязаны иметь российское гражданство и проживать на территории России. Выплаты назначаются после оценки доходов семьи и их имущества. Также учитывается отсутствие занятости у родителей.