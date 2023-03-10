В Коми полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте на лосей

В Корткеросском районе сотрудник охотнадзора обнаружил в лесу останки животного и обратился в полицию. МВД по Коми осмотрел местность и изъял вещдоки: гильзы и две шкуры лося.

В ходе расследования полиция смогла установить личности подозреваемых в незаконной охоте на лосей. Ими оказались местные жители 1957 и 1959 годов рождения. Оба признались в содеянном.