В ГИБДД Сыктывкара объяснили о тонкостях проезда возле ТЦ "Макси"

В общественной приемной главы Коми обсудили изменения правил дорожного движения в Сыктывкаре. Теперь въезд на территорию ТЦ “Макси” со стороны Эжвинского района до 10 утра запрещен. На участке отключили дополнительную секцию для того, чтобы снизить количество аварий в час пик.

В отделе ГИБДД пояснили, что речь идет о дополнительной секции, стрелке поворота направо. С утра до 10: 00 она будет отключена. Такие меры приняли из-за водителей, которые едут со стороны Эжвинского района в город и проезжают через парковку “Макси” и Малую объездную. Такое маршрут создает аварийную ситуацию. Например, водители торопятся и не уступают дорогу. Для того, чтобы снизить нагруженность на территорий, секцию будут отключать в час пик.