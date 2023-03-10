В Коми женщину оштрафовали за блокировку выезда со двора

В Печоре женщину оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она заблокировала выезд со двора.
Как сообщила местная жительница сотрудникам ГИБДД, она обиделась на то, что ее парковочное место занял другой водитель. После чего она поставила свое авто так, чтобы заблокировать ему выход и лично пообщаться с ним.
Несмотря на показания ГИБДД, в судебном заседании жительница Печоры оспаривала факт правонарушения. Она заявила, что на парковочном месте, которое она регулярно очищает от снега, стоит автомобиль Hyundai Creta. Из-за чего женщине пришлось припарковаться сзади. По мнению женщины, водитель иномарки мог выехать с места парковки.
Водитель Hyundai Creta утверждал, что выезд его авто был заблокирован. По его словам, впереди находился сугроб, а сзади стояла Lada Granta. Из-за чего ему пришлось вызвать сотрудников полиции.
Жительницу Печоры признали виновной и оштрафовали на две тысячи рублей.