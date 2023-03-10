В Коми женщину оштрафовали за блокировку выезда со двора

В Печоре женщину оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она заблокировала выезд со двора.

Как сообщила местная жительница сотрудникам ГИБДД, она обиделась на то, что ее парковочное место занял другой водитель. После чего она поставила свое авто так, чтобы заблокировать ему выход и лично пообщаться с ним.