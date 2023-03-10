В Коми вахтовика лишили свободы за убийство коллеги

Суд огласил приговор 32-летнему жителю Усть-Вымского района за убийство.
Следствие установило, что в августе 2022 года в одном из домов поселка Казлук произошел конфликт между вахтовиками, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфронтации осужденный ударил своего 44-летнего коллегу ножом в область груди.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи от массивной кровопотери и повреждения сердца.
Приговором суда вахтовику назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей стороны с мужчины взыскали компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.