В Коми вахтовика лишили свободы за убийство коллеги

Суд огласил приговор 32-летнему жителю Усть-Вымского района за убийство.

Следствие установило, что в августе 2022 года в одном из домов поселка Казлук произошел конфликт между вахтовиками, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфронтации осужденный ударил своего 44-летнего коллегу ножом в область груди.