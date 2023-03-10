Лыжница из Коми одержала победу на чемпионате России

В Кировской области проходит чемпионат и первенство России по лыжным гонкам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Регион представляет спортсменка из Коми Ирина Губер. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта республики.
Лыжники определяли сильнейших в спринте классическим стилем, где Ирине не было равных. Она смогла опередить соперницу из Свердловской области на 19 секунд.
Сегодня в рамках чемпионата России пройдут индивидуальные гонки, где женщины побегут 5 километров классическим стилем. Последняя дистанция на этих соревнованиях для Ирины Губер пройдет 12 марта. Ей нужно будет преодолеть 10 километров свободным стилем.