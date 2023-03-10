Овны будут ленивыми, а Весы станут лидерами: гороскоп на 10 марта

Овен Овну необходим мощный стимул для того, чтобы он нормально выполнить свои дела. Без этого он может пролениться весь день. Стимулом для него будет являться прибыть, любознательность и заинтересованность в результате.

Телец

Для Тельцов сегодня необходим труд – даже если он сам будет другого мнения. Активность и энергия у них в этот день явно не на высоте, но взявшись за работу это быстро исправится.

Близнецы

Близнецы в течении всего дня будут витать в облаках, но ситуации будут возвращать их с небес на землю. Если же Близнецы втянутся в какое либо дело, то их день пройдет очень продуктивно.

Рак

Сегодня Раку будет тяжело сосредоточиться. Весь день они будут рассеянными. Нужно в этот день избавиться от мелких забот и подумать о предстоящем отпуске. Главное не ошибаться в делах.

Лев

Львам сегодня стоит потратить время на бизнес. Можно подумать о карьере, переговорах и о всем, что связано с этим. Если на неделе будет важная встреча, в ней вы точно найдете компромисс.

Дева

В этот день Девам не стоит надеяться на себя. При этом их сегодня ожидает множество дел. Часть этих дел придется переложить на чужие плечи. Если не знаете, что делать – обратитесь за консультацией.

Весы

Сегодня Весы будут лидерами. Весь день они будут принимать не стандартные решения, но за них придется брать большую ответственность. Главное – показать отличный результат.

Скорпион

В течение дня Скорпион может почувствовать, что кого-то упустил из виду. Возможно, какие-то события пройдут мимо вас. В этом нет ничего страшного. Главное – расслабиться и сосредоточиться на текущих задачах.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня заготовлены дела без особых усилий. Везучесть и удачливость на их стороне, а Стрелец в этом может лишний раз убедиться. К вечеру их ожидает необычный сюрприз.

Козерог

Козерогам стоит внимательно смотреть на ситуацию. Главное не отойти о цели, к которой он движется. Рутина не должна отнимать лишних сил, а все эмоции нужно направить в правильное русло.

Водолей

Сегодня Водолеи обладают даром убеждения. Коммуникация с людьми будет на высшем уровне. Это позволит им продвинуться в карьере и заручиться необходимой поддержкой окружающих.

Рыбы