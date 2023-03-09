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Участников республиканских соревнований наградят медалями с коми орнаментом

Участников республиканских соревнований наградят медалями с коми орнаментомФото Минспорта Коми

В Коми для участников соревнований специально изготовили медали с национальным орнаментом. 

Контур медали олицетворяет собой солнце. Также поверх нанесен логотип минспорта региона. Новая фигурная форма медалей соединяется друг с другом, как пазлы. 

Блеск медали придает эмаль с глиттерными частицами. Сама награда двусторонняя, ее изготавливают из высокопрочного сплава металлов.

На атласной ленте изобразили логотипы минспорта Коми и столетия минспорта России.

Медали изготавливали по спецзаказу. Ее размер составил 87х87 миллиметров, толщина — 4,5 миллиметров.

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