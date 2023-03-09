Участников республиканских соревнований наградят медалями с коми орнаментом

В Коми для участников соревнований специально изготовили медали с национальным орнаментом.
Контур медали олицетворяет собой солнце. Также поверх нанесен логотип минспорта региона. Новая фигурная форма медалей соединяется друг с другом, как пазлы.
Блеск медали придает эмаль с глиттерными частицами. Сама награда двусторонняя, ее изготавливают из высокопрочного сплава металлов.
На атласной ленте изобразили логотипы минспорта Коми и столетия минспорта России.
Медали изготавливали по спецзаказу. Ее размер составил 87х87 миллиметров, толщина — 4,5 миллиметров.