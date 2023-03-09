В Сыктывкаре планируют отремонтировать 34 остановки

В столице Коми планируют отремонтировать 34 остановки. О такой информации сообщает МКП “Дорожное хозяйство”.
В Сыктывкаре на 34 из 182 остановочных комплексов зафиксированы сильные повреждения. Основными причинами становления непригодности остановок являются изнашивания элементов, повреждения из-за ДТП и погоды, или же из-за действий вандалов.
В 2023 году запланировали отремонтировать более 30 остановок. Работы начались после новогодних праздников. Пока рабочие восстанавливают конструкции и стенки. После потепления начнутся работы по замене кровельного поликарбоната.