Психологи объяснили, какие комплименты никогда нельзя говорить женщинам

Психологи рассказали, какие комплименты лучше не говорить девушкам. Например, ни в коем случае нельзя использовать фразу “Ты сегодня хорошо выглядишь”. Женщина может неверно понять ваш посыл и сильно обидеться. Об этом пишет сайт doctorpiter.ru.

Эксперты считают, что женщинам просто необходимо говорить комплименты. Однако, есть фразы, которые могут обидеть ее.