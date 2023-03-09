Психологи объяснили, какие комплименты никогда нельзя говорить женщинам

Психологи рассказали, какие комплименты лучше не говорить девушкам. Например, ни в коем случае нельзя использовать фразу “Ты сегодня хорошо выглядишь”. Женщина может неверно понять ваш посыл и сильно обидеться. Об этом пишет сайт doctorpiter.ru.
Эксперты считают, что женщинам просто необходимо говорить комплименты. Однако, есть фразы, которые могут обидеть ее.
Нужно помнить, что не каждой женщине приятно получать комплименты только по ее внешней привлекательности. Кому нравится, когда оценивают ее достижения, а кто-то любит слышать похвалу на счет ее личностных качеств.
Психологи перечислили комплименты, которые вызывают у большинства женщин негативные эмоции.
Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя говорить комплименты сравнения. Например, “Ты такая чудесная, не то, что моя бывшая”. Женщина сразу будет думать, что вы не до конца отпустили ваши прошлые отношения. Или же сказать своей даме сердца: “Твои пирожки почти такие же вкусные, как у моей мамы”. Дамы сразу же воспримут эту фразу в штыки и подумают, что они недостаточно хорошо готовят.
Самые опасные комплименты, это говорить про вес девушки. Например, “Это платье тебя стройнит”. Фраза очень обидная и воспринимается как: “То есть я все еще толстая”! А комплимент “Ты сегодня хорошо выглядишь”, будет неправильно понят. Девушка подумает, что в остальные дни она выглядит плохо.