Чистая прибыль Сбера за 2022 г. по МСФО составила 270,5 млрд руб.

Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.
9 марта 2023 года, Москва
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции.
Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки.
Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние.
Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам.
Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».
Ключевые финансовые показатели Сбера за отчетный период
|
270,5 млрд руб.
|
12,39 руб.
|
41,6%
|
14,8%
|
|
-78,3% г/г
|
-78,3% г/г
|
+7,6 п.п. г/г
|
+0,9 п.п. г/г
|
|
Чистая прибыль Группы1
|
Прибыль
|
Отношение операционных расходов к доходам
|
Достаточность базового капитала
|
Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).
Прибыль на обыкновенную акцию1составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).
Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.
Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций.
Основные показатели активности клиентов
|
в млн
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
изменение
|
Количество активных клиентов-физических лиц
|
106,7
|
103,8
|
2,9
|
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)
|
78,6
|
76,1
|
2,5
|
Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app+web)
|
40,9
|
38,8
|
2,1
|
Количество активных корпоративных клиентов
|
3,0
|
2,9
|
0,1
Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.
Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.
Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).
-
Подписка СберПрайм+, благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки2.
-
Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста - число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
|
в млрд, если не указано иное
|
12 мес. 2022
|
12 мес. 2021
|
12 мес.2022/
|
Чистые процентные доходы
|
1 874,8
|
1 759,4
|
6,6%
|
Чистые комиссионные доходы
|
697,1
|
604,2
|
15,4%
|
Чистые расходы вследствие изменения
|
-555,4
|
-141,5
|
х4
|
Операционные расходы
|
-822,0
|
-834,4
|
-1,5%
|
Чистая прибыль
|
270,5
|
1 245,9
|
-78,3%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
12,39
|
56,98
|
-78,3%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
Рентабельность капитала4
|
5,2%
|
24,2%
|
-19 п.п.
|
Рентабельность активов5
|
1,1%
|
3,1%
|
-2 п.п.
|
Чистая процентная маржа
|
5,31%
|
5,38%
|
-0,07 п.п.
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной
|
1,9%
|
0,6%
|
1,3 п.п.
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам
|
41,6%
|
34,0%
|
7,6 п.п.
Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.
-
В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.
Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.
-
Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.
-
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.
-
Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.
-
Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира6.
-
Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (+45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.
В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:
-
проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;
-
сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;
-
в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.
В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.
За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.
-
В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.
-
Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 п.п. к прошлому году.
Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы
Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане
|
в млрд, если не указано иное
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
изменение
|
Кредиты7:
|
31 038
|
27 789
|
11,7%
|
Кредиты юридическим лицам
|
18 608
|
16 711
|
11,4%
|
Кредиты физическим лицам
|
12 430
|
11 078
|
12,2%
|
Средства клиентов:
|
29 876
|
27 392
|
9,1%
|
Средства физических лиц
|
18 499
|
17 466
|
5,9%
|
Средства корпоративных клиентов
|
11 377
|
9 926
|
14,6%
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
98,3%
|
96,4%
|
1,9 п.п.
Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.
-
За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2 трлн руб. потребительских кредитов.
-
Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, составив 53,8% на конец года.
-
Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе «Господдержка - 2020», 350 млрд руб. — по «Семейной ипотеке», почти 90 млрд руб. — по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке».
-
В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис»2.
-
Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.
-
Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:
-
-
кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;
-
кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.
-
Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год.
-
Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.
-
-
Кредитная карта Сбера признана самой выгодной в России2 в 2022 году.
-
Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 п.п. за год.
Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.
-
Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
-
За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
-
Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 3 трлн руб.
-
На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии «Онлайн кредитование».
-
Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства9 в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.
Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.
-
Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.
Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.
-
Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 п.п.).
Основные показатели качества кредитного портфеля
|
в процентах, если не указано иное
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
изменение
|
Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
3,9%
|
4,9%
|
-1 п.п.
|
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов
|
142,5%
|
108%
|
34,5 п.п.
Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.
Основные показатели достаточности капитала Группы
|
в млрд, если не указано иное
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
изменение
|
Базовый капитал 1-го уровня
|
5 380,9
|
5 262,1
|
2,3%
|
Капитал 1-го уровня
|
5 530,9
|
5 412,1
|
2,2%
|
Общий капитал
|
5 727,4
|
5 600,7
|
2,3%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
36 417,5
|
37 723,5
|
-3,5%
|
Коэффициент достаточности
|
14,8%
|
13,9%
|
0,9 п.п.
|
Коэффициент достаточности
|
15,2%
|
14,3%
|
0,9 п.п.
|
Коэффициент достаточности
|
15,7%
|
14,8%
|
0,9 п.п.
|
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0
|
14,4%
|
13,6%
|
0,8 п.п.
|
Балансовая стоимость на акцию10, руб.
|
257,4
|
249,6
|
3,1%
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.
За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.
Технологическое лидерство
Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.
-
На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.
-
По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.
-
В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.
-
Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.
-
Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.
-
Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
-
В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов:
-
-
В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп-версии, мобильного приложения или умного устройства.
-
В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.
-
-
Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.
-
-
-
Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.
-
Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.
-
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту «AI Journey 2022» объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.
-
-
ESG
Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:
-
образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности «СберСова», который получил награду в номинации «ESG-инновация года»;
-
проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;
-
в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку «Сберегаем вместе» было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.
-
Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.
-
85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.
-
На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.
-
Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.
1 Включает данные по прекращенной деятельности.
2 По данным исследования Frank RG.
3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.
4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.
7 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
8 По данным Управленческого учета.
9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.
10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
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