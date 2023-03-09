Чистая прибыль Сбера за 2022 г. по МСФО составила 270,5 млрд руб.

Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

9 марта 2023 года, Москва

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:



«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции. Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки. Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Ключевые финансовые показатели Сбера за отчетный период

270,5 млрд руб. 12,39 руб. 41,6% 14,8% -78,3% г/г -78,3% г/г +7,6 п.п. г/г +0,9 п.п. г/г Чистая прибыль Группы 1 Прибыль

на акцию (EPS)1 Отношение операционных расходов к доходам Достаточность базового капитала

Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).

Прибыль на обыкновенную акцию1составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).

Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций.

Основные показатели активности клиентов

в млн 31.12.2022 31.12.2021 изменение

с начала года Количество активных клиентов-физических лиц 106,7 103,8 2,9 Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) 78,6 76,1 2,5 Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app+web) 40,9 38,8 2,1 Количество активных корпоративных клиентов 3,0 2,9 0,1





Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).

Подписка СберПрайм+, благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки 2 .

Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста - число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд, если не указано иное 12 мес. 2022 12 мес. 2021 12 мес.2022/

12 мес. 2021, % Чистые процентные доходы 1 874,8 1 759,4 6,6% Чистые комиссионные доходы 697,1 604,2 15,4% Чистые расходы вследствие изменения

кредитного качества3 -555,4 -141,5 х4 Операционные расходы -822,0 -834,4 -1,5% Чистая прибыль 270,5 1 245,9 -78,3% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 12,39 56,98 -78,3% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала4 5,2% 24,2% -19 п.п. Рентабельность активов5 1,1% 3,1% -2 п.п. Чистая процентная маржа 5,31% 5,38% -0,07 п.п. Стоимость риска (кредиты по амортизированной

и справедливой стоимости) 1,9% 0,6% 1,3 п.п. Отношение операционных расходов к операционным доходам 41,6% 34,0% 7,6 п.п.

Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.

Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.

Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира 6 .

Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (+45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:

проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;

сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;

в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.

В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.

Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 п.п. к прошлому году.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане

в млрд, если не указано иное 31.12.2022 31.12.2021 изменение

с начала года, % Кредиты7: 31 038 27 789 11,7% Кредиты юридическим лицам 18 608 16 711 11,4% Кредиты физическим лицам 12 430 11 078 12,2% Средства клиентов: 29 876 27 392 9,1% Средства физических лиц 18 499 17 466 5,9% Средства корпоративных клиентов 11 377 9 926 14,6% Отношение чистых кредитов к депозитам 98,3% 96,4% 1,9 п.п.

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2 трлн руб. потребительских кредитов.

Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, составив 53,8% на конец года. Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе «Господдержка - 2020», 350 млрд руб. — по «Семейной ипотеке», почти 90 млрд руб. — по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке». В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» 2 . Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:



кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;

кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо. Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год. Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.



Кредитная карта Сбера признана самой выгодной в России 2 в 2022 году.

Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 п.п. за год.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.

За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 3 трлн руб.

На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии «Онлайн кредитование».

Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства9 в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.

Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 п.п.).

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное 31.12.2022 31.12.2021 изменение

с начала года, п.п. Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) 3,9% 4,9% -1 п.п. Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов 142,5% 108% 34,5 п.п.





Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное 31.12.2022 31.12.2021 изменение

с начала года, % Базовый капитал 1-го уровня 5 380,9 5 262,1 2,3% Капитал 1-го уровня 5 530,9 5 412,1 2,2% Общий капитал 5 727,4 5 600,7 2,3% Активы, взвешенные с учетом риска 36 417,5 37 723,5 -3,5% Коэффициент достаточности

базового капитала 1-го уровня 14,8% 13,9% 0,9 п.п. Коэффициент достаточности

капитала 1-го уровня 15,2% 14,3% 0,9 п.п. Коэффициент достаточности

общего капитала 15,7% 14,8% 0,9 п.п. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 14,4% 13,6% 0,8 п.п. Балансовая стоимость на акцию10, руб. 257,4 249,6 3,1%



Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.

За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.

Технологическое лидерство

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.

По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.

В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.

Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.

Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.

Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.

В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов: В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп-версии, мобильного приложения или умного устройства. В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.



Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб. Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс. Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту «AI Journey 2022» объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.



ESG

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:

образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности «СберСова», который получил награду в номинации «ESG-инновация года»;

проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;

в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку «Сберегаем вместе» было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.

Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.

85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.

На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.

Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

1 Включает данные по прекращенной деятельности.

2 По данным исследования Frank RG.

3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.

7 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

8 По данным Управленческого учета.

9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.

10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).

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