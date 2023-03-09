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Чистая прибыль Сбера за 2022 г. по МСФО составила 270,5 млрд руб.

Чистая прибыль Сбера за 2022 г. по МСФО составила 270,5 млрд руб. Фото Sber

Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.


9 марта 2023 года, Москва


Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции.

Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки.

Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние.

Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам.

Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Ключевые финансовые показатели Сбера за отчетный период

270,5 млрд руб.

12,39 руб.

41,6%

14,8%

 

-78,3% г/г

-78,3% г/г

+7,6 п.п. г/г

+0,9 п.п. г/г

 

Чистая прибыль Группы1

Прибыль
на акцию (EPS)1

 

Отношение операционных расходов к доходам

Достаточность базового капитала

 

 

Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).

Прибыль на обыкновенную акцию1составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).

Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций.

 

Основные показатели активности клиентов

в млн

31.12.2022

31.12.2021

изменение
с начала года

Количество активных клиентов-физических лиц

106,7

103,8

2,9

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)

78,6

76,1

2,5

Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app+web)

40,9

38,8

2,1

Количество активных корпоративных клиентов

3,0

2,9

0,1


 

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).

  • Подписка СберПрайм+, благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки2.

  • Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста - число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд, если не указано иное

12 мес. 2022

12 мес. 2021

12 мес.2022/
12 мес. 2021, %

Чистые процентные доходы

1 874,8

1 759,4

6,6%

Чистые комиссионные доходы

697,1

604,2

15,4%

Чистые расходы вследствие изменения
кредитного качества3

-555,4

-141,5

х4

Операционные расходы

-822,0

-834,4

-1,5%

Чистая прибыль 

270,5

1 245,9

-78,3%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

12,39

56,98

-78,3%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

Рентабельность капитала4

5,2%

24,2%

-19 п.п.

Рентабельность активов5

1,1%

3,1%

-2 п.п.

Чистая процентная маржа

5,31%

5,38%

-0,07 п.п.

Стоимость риска (кредиты по амортизированной
и справедливой стоимости)

1,9%

0,6%

1,3 п.п.

Отношение операционных расходов к операционным доходам 

41,6%

34,0%

7,6 п.п.

Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

  • В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

  • Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

  • Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.

  • Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.

  • Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира6.

  • Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (+45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:

  • проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;

  • сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;

  • в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.

В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

  • В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.

  • Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 п.п. к прошлому году.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане

в млрд, если не указано иное

31.12.2022

31.12.2021

изменение
с начала года, %

Кредиты7:

31 038

27 789

11,7%

Кредиты юридическим лицам 

18 608

16 711

11,4%

Кредиты физическим лицам 

12 430

11 078

12,2%

Средства клиентов:

29 876

27 392

9,1%

Средства физических лиц

18 499

17 466

5,9%

Средства корпоративных клиентов

11 377

9 926

14,6%

Отношение чистых кредитов к депозитам

98,3%

96,4%

1,9 п.п.

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

  • За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2 трлн руб. потребительских кредитов.

  • Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, составив 53,8% на конец года.

    • Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе «Господдержка - 2020», 350 млрд руб. — по «Семейной ипотеке», почти 90 млрд руб. — по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке».

    • В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис»2.

    • Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.

    • Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:

  • кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;

  • кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.

    • Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год.

    • Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.

  • Кредитная карта Сбера признана самой выгодной в России2 в 2022 году.

  • Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 п.п. за год.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

  • Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.

  • За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

  • Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 3 трлн руб.

  • На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии «Онлайн кредитование».

  • Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства9 в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.

  • Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

  • Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 п.п.).

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное

31.12.2022

31.12.2021

изменение
с начала года, п.п.

Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)

3,9%

4,9%

-1 п.п.

Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов

142,5%

108%

34,5 п.п.


 

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное

31.12.2022

31.12.2021

изменение
с начала года, %

Базовый капитал 1-го уровня

5 380,9

5 262,1

2,3%

Капитал 1-го уровня

5 530,9

5 412,1

2,2%

Общий капитал

5 727,4

5 600,7

2,3%

Активы, взвешенные с учетом риска

36 417,5

37 723,5

-3,5%

Коэффициент достаточности
базового капитала 1-го уровня

14,8%

13,9%

0,9 п.п.

Коэффициент достаточности
капитала 1-го уровня

15,2%

14,3%

0,9 п.п.

Коэффициент достаточности
общего капитала

15,7%

14,8%

0,9 п.п.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0

14,4%

13,6%

0,8 п.п.

Балансовая стоимость на акцию10, руб.

257,4

249,6

3,1%


Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.

За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.

Технологическое лидерство

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

  • На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.

  • По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.

  • В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.

  • Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.

  • Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.

  • Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.

  • В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов:

      • В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп-версии, мобильного приложения или умного устройства.

      • В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.

Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

      • Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.

      • Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.

      • Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту «AI Journey 2022» объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.

ESG

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:

  • образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности «СберСова», который получил награду в номинации «ESG-инновация года»;

  • проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;

  • в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку «Сберегаем вместе» было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.

  • Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.

  • 85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.

  • На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.

  • Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

Включает данные по прекращенной деятельности.

2 По данным исследования Frank RG.

3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.

До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

8 По данным Управленческого учета.  

9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.

10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).

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