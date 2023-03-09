В Коми назначили нового министра юстиций

В Коми назначен новый министр юстиций. Им стал Алексей Осташов. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности министра юстиций Республики.



Также от приставки и.о. избавилась Анна Тюрнина. Ее назначили на пост председателя Комитета Коми по тарифам. Ранее ее кандидатуру согласовал ФАС России. Ей также поручили контролировать цифровизацию таричной отрасли в Коми.