В Сыктывкаре умер пенсионер, который сильно пострадал в пожаре в Лесозаводе

Из-за пожара в Сыктывкарском Лесозаводу умер 75-летний пенсионер. Мужчина провел в реанимации месяц. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. К сожалению, врачам спасти жизнь сыктывкарца так и не удалось. Пенсионер скончался в больнице 18 февраля. У него были сильные ожоги по всему телу.

Напомним, ночью 20 января 2023 года произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Серова. Спасатели оперативно прибыли на место возгорания и эвакуировали из горящего и соседних домов 35 человек. Пожарным активно помогали сотрудники полиции, которые патрулировали район.