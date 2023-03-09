В Ухте пропал 31-летний мужчина: его ищут уже несколько дней

В Ухте пропал 31 летний Виктор Сергеевич Логинов. Мужчина не выходил на связь с родными с 6 марта 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд “Лиза Алерт”. Приметы Виктора Логинова: невысокого роста — 170 сантиметров, коротко стриженные русые волосы, зеленые глаза, нормальное телосложение.

Когда его видели в последний раз ухтинец был одет в серую спортивную куртку с черными вставками, в темно-синий рабочий комбинезон, в черные зимние туфли, и в вязаную темно-синюю шапку. С собой был черный рюкзак.