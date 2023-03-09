В Коми можно зарабатывать более 120 тысяч рублей в месяц

hh.ru провел исследование и выяснил самые высооплачиваемы профессии в Коми. На первом месте по заработной плате расположилась сфера по добыче сырья. Зарплаты от составляют более 120 тысяч рублей.

На втором месте высокооплачиваемых работ региона идет строительство. Рядовой сотрудник может получать в месяц 97 тысяч рублей.