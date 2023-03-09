В Коми можно зарабатывать более 120 тысяч рублей в месяц

hh.ru провел исследование и выяснил самые высооплачиваемы профессии в Коми. На первом месте по заработной плате расположилась сфера по добыче сырья. Зарплаты от составляют более 120 тысяч рублей.
На втором месте высокооплачиваемых работ региона идет строительство. Рядовой сотрудник может получать в месяц 97 тысяч рублей.
На третьем месте расположилась сфера “транспорт” — доход рабочего достигает 93 тысяч рублей. Еще одна высокооплачиваемая сфера в Коми — это консультирование. Там зарплата может достигать до 74 тысяч рублей.
В регионе также есть профессии, где уровень зарплаты наоборот падает. Например, в сфере искусства за год зарплаты сотрудников сократились на 8 тысяч рублей. Рядовой сотрудник сможет получить в месяц максимум 36 тысяч рублей.
Коми занимает 23 место в рейтинге зарплатных предложений работодателей.
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